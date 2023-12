„Locke deinen Körper jetzt aus der Reserve“

Doch wie schafft man es, sich am Ende des Jahres noch in den Spiegel schauen zu können? Physiotherapeutin Theresa Pillichshammer gibt Antworten. „Um die Fettreserven anzugreifen, ist das HILIT-(High Intensity Low Impact)-Training besonders wirksam. Es geht darum, von Belastung zu aktiver Erholung zu wechseln. Dabei wird schon in 25-Minuten-Einheiten die Fettverbrennung maximal angeregt. 30 bis 90 Sekunden Belastung, die gleiche Zeit Pause“, so Pillichshammer.