Nur ein Alkolenker aus dem Verkehr gefischt

In Summe wurden also sechs Führerscheine einkassiert. Zudem waren zwei Personen ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs, weiters setzte es noch acht Verwaltungsanzeigen wegen anderer Verkehrsdelikte. Insgesamt wurden 15 Organmandate ausgestellt. In einem Pkw fanden die Polizeibeamten auch eine kleine Menge Cannabisharz - der Besitzer wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Alles in allem also eine zufriedenstellende Bilanz, die zeigt, dass die Informationskampagne der Vorarlberger Polizei vor Beginn des Advents Wirkung zeigt.