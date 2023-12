Ex-Binance-Chef bis zur Verurteilung in den USA

Der in den USA wegen Geldwäsche angeklagte ehemalige Chef der Kryptobörse Binance, Changpeng Zhao, muss bis zu seiner Verurteilung in den Vereinigten Staaten bleiben. Der zuständige Bezirksrichter Richard Jones gab am Donnerstag einem Antrag des US-Justizministeriums statt, da von Zhao laut dem Gerichtsdokument ein erhöhtes Fluchtrisiko ausgeht.