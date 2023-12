„Schneechaoten sollten zur Kassa gebeten werden“

„Und warum wird der Einsatz nicht verrechnet? Versteh’ ich einfach nicht. Solche Leute lernen es nicht anders. Oder man rückt zu solchen Fällen nicht aus, die Feuerwehr ist ja kein Abschleppunternehmen“ - heftige Diskussionen im Internet löste der „Krone“-Artikel über „Schneechaoten“ aus, welche aufgestellte Straßensperren einfach ignorierten. Die Meinung war eindeutig: Die Täter sollen zur Kassa gebeten werden. Ein „Krone“-Leser schrieb etwa: „Einfach verrechnen, so etwas ist unverantwortlich, und bringt andere in Gefahr, zum Beispiel Familienväter oder Jugendliche, die freiwillig ausrücken und ihre Freizeit opfern für so blödsinnige Menschen. Da habe ich kein Verständnis. Ich war selbst Feuerwehrkommandant und weiß, wovon ich schreibe. Einfach zur Kasse beten.“