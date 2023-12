So brachte „Herr Braun“ 88-Jährigen um Goldschatz

Es gibt kaum eine miesere Betrugsmasche als den „Kautionstrick“, bei dem Kriminelle älteren Menschen vorgaukeln, Kinder oder Enkel seien in einen Unfall verwickelt und bräuchten Geld, um dem Gefängnis zu entgehen. Ein Klagenfurter fiel auf den Trick herein und übergab einem falschen Staatsanwalt all sein Gold.