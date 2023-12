Bericht: Journalist im Libanon von Israel getötet

Anrainer sammelte Fragment ein

Unmittelbar nach dem Angriff wurde ein großes Munitionsfragment in der Nähe von Abdallahs Leiche gefilmt. Am Tag danach sammelte ein Anrainer, der nicht namentlich genannt werden will, das Fragment ein und machte Fotos am Angriffsort. AFP ließ dies von sechs Waffenexperten analysieren, darunter ehemalige Offiziere der britischen Armee und Ermittler mit Erfahrung in Konfliktgebieten.