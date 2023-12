Hochbetrieb für Einsatzkräfte im Schneechaos

Im Bezirk Jennersdorf versuchte ein ortsunkundiger LKW-Fahrer am Mittwochvormittag über den verschneiten „Steinriegel“ in St. Martin an der Raab eine Ladung Pellets zuzustellen und blieb am Güterweg hängen. Die Feuerwehren St. Martin an der Raab-Ort, St. Martin an der Raab-Berg und Jennersdorf bargen das Schwerfahrzeug. Die Feuerwehrmitglieder halfen dem Fahrer auch noch, eine zweite Garnitur Schneeketten aufzulegen.