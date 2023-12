Etliche Anrufe bei Caritas: Notquartiere fast voll

„Ruf weiterhin an, wenn du auf den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen aufmerksam wirst“, appelliert die Caritas trotz des mittlerweile schon heißlaufenden Kältetelefons. Der Andrang auf die Notquartiere in den Bundesländern ist aufgrund der klirrenden Kälte bereits enorm. Die Minusgrade treffen auf der Straße Obdachlose mit voller Härte. Von 1000 Plätzen in Wien sind fast 90 Prozent belegt - auch in der Steiermark.