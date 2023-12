Worüber lacht eigentlich Herbert K.?

Eigentlich müsste man Johanna Mikl-Leitner danken, dass sie das Wort „normal“ diesen Sommer eine schier endlose Publicity-Welle reiten ließ - denn ohne diese Intervention, wenn man so will, könnten wir heute nicht in den Genuss dieses Theaterabends kommen, den Regisseur Martin Gruber mit seinem aktionstheater ensemble am Dienstag in Dornbirn aus dem Hut gezaubert hat. Das Stück, angelegt als Salon, zu dem unterschiedlichste Akteure Gedichte, Performances und anderes beitragen, ist ein zerklüftetes - fast so wie die österreichischen Alpen.