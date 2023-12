Niemanden wird in Vorarlberg der Strom abgedreht

Der Strompreis sorgte seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine auch in Vorarlberg für Überraschungen meist negativer Art. Komplett wurde die Verwirrung dann, als auch der heimische Energieanbieter Illwerke VKW neue Stromprodukte und damit neue Verträge für seine Kunden und Kundinnen vorsah.„Manche tun sich mit dem Umstieg schwer“Zwar haben bereits 180.000 Menschen ihren Vertrag umgestellt, das sind aber lediglich etwas mehr als 80 Prozent aller Kunden. Derzeit wechseln täglich etwa 1000 Kunden ihre VKW- Stromprodukte. Dennoch: „Manche tun sich mit dem Umstieg schwer“, berichtete am Dienstag Illwerke-VKW-Vorstandsvorsitzender Christof Germann. Und das hätte zu einigen Problem en führen könne, denn die alten Verträge laufen am 24. März 2024 aus. dann müsste jene, die noch nicht auf einen neuen Vertrag umgestiegen sind, der Strom abgedreht werden.