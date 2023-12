Wie unsere Schulen gegen Radikalisierung kämpfen

Terror-Propaganda und extremistische Ansichten sind längst in Österreichs Schulen angekommen - wir berichteten. Der Konflikt zwischen der Terror-Organisation Hamas und Israel in Gaza hat diese Problematik noch verschärft. Aber auch andere „Meinungsverschiedenheiten“ lassen die Wogen in Bildungseinrichtungen hochgehen, wie ein aktueller Fall in Klagenfurt beweist.