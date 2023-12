Rot-weiß-rotes Schwimm-Quartett im Halbfinale

Verbesserungspotenzial

Kreundl ist am Mittwoch-Abend (18:26 Uhr) gefragt, sie visiert dabei einen Platz im Finale an. „Es war kein ganz 100 Prozent flüssiges Rennen. Ich habe die ersten 25 gebraucht, bis ich überhaupt ins Rennen finde. Das hoffe ich am Nachmittag besser zu machen“, meinte die Oberösterreicherin. Weiterkommen will ab 18:07 auch Reitshammer. „Ich habe leider trotz meiner Routine relativ viel falsch gemacht, und es gibt für den Nachmittag viel Verbesserungspotenzial. Dafür passt die Zeit eigentlich eh ganz gut“, betonte der Tiroler.