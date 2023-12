Linzer Forscher tüfteln an einem „Heat Highway“

Wie kann man das nutzen, was ohnehin schon vorhanden ist? In Zeiten der Optimierung rückte auch die Abwärme der großen Leitbeitriebe in den Fokus. Am Energieinstitut an der JKU in Linz wird am „Heat Highway“ getüftelt. 16 Partner haben dabei nur eines im Sinn: vernetzen, um vorhandene Potenziale zu nutzen.