Rock‘n‘Roll, Kinofeeling und pure Partystimmung

Wer noch nach Abwechslung fürs Wochenende Ausschau hält, wird hier bestimmt fündig. Zahlreiche Sommerkinos bieten Filmgenuss, etwa in Vöcklabruck, Leonding oder in Bad Ischl. Pferdefans wird in Stadl-Paura beim Voltigieren die internationale Elite serviert. Märchenhaft wird’s in Traunkirchen, wo Attraktionen für Jung und Alt geboten werden, bis ein Feuerwerk den Abend spektakulär ausklingen lässt.