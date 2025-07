Regionalliga: Edelfans fiebern im Gemeindeamt mit

Petra Mies, Bürgermeisterin der 1200-Seelen-Gemeinde Gurten, ist überzeugt: „Unsere Union Gurten leistet nicht nur tolle sportliche Arbeit, sondern ist auch sozial für die Bürger ganz wichtig.“ Daher ist die oberste Lady aus dem Ort nahe Ried auch bei jedem Heimspiel live vor Ort, feuert Jakob Kreuzer, Felix Seiwald und Fabian Wimmleitner leidenschaftlich an, wenn die Zwerge wieder einmal einem Riesen kräftig in den Hintern treten. So wie im Cup, als Gurten die Topklubs RB Salzburg, Rapid und den LASK mehr forderte, als denen lieb war. Mies weiter: „Wir sind keine Tourismusgemeinde, daher sind die Fußballer unsere besten Botschafter. Sie steigern Gurtens Bekanntheitsgrad.“ Zwei Herzen werden Ende August in ihrer Brust schlagen, wenn Gurten im Cup ausgerechnet auf Nachbar Ried trifft. „Darauf haben wir schon lange gewartet, ich habe dieses Los geahnt. Eine Chance gibt’s immer. Wir haben ein super Verhältnis mit Ried, einige Funktionäre schauen auch immer bei uns zu und die heutigen Rieder Ante Bajic oder Felix Wimmer kommen ja auch von uns. Ried und Gurten – das ist eine lange Freundschaft, viele Gurtener arbeiten ja auch in Ried“, weiß Mies.“

