Koncz wird Chefdirigent des Bruckner Orchesters

Dirigat bei Stiftskonzerten

Am 31. Mai hatte Christoph Koncz im Rahmen der Oö. Stiftskonzerte in St. Florian mit dem Bruckner Orchester debütiert. Der 37-jährige Koncz ist einer der Proponenten der jungen österreichischen Dirigentengeneration. Der renommierte Geiger steht seit 2019 der Deutschen Kammerakademie Neuss vor und ist seit September 2023 Chefdirigent des französischen Orchestre symphonique de Mulhouse. Damit waren auch Dirigate in der Opéra national du Rhin verbunden.