20-jährige Medaillenserie soll fortgesetzt werden

„Es wird sogar bewertet, in welche Richtung man schaut“

Anders als beim Springen oder in der Dressur, wird beim Voltigieren viel am Holzpferd trainiert. Die akrobatischen Figuren können so in Ruhe perfektioniert werden und die Pferde geschont. Sobald die Übungen sitzen, geht es aufs echte Pferd – zunächst im Schritt, dann im Trab und schließlich im Galopp. Bei Wettbewerben zählt mit 75 Prozent vor allem die Performance der Athleten: „Es wird dann genau darauf geachtet, wie schwer die Kür ist, wie aufgeteilt und wie sauber sie ausgeführt wird. Auch die Musikinterpretation spielt eine große Rolle“, erklärt Weltmeisterin Eva Nagiller und ergänzt schmunzelnd: „Es wird sogar bewertet, in welche Richtig man schaut.“ Die Qualität des Pferdes – ob es brav ist und in schönen Bewegungen im Kreis läuft - fließt zu 25 Prozent in die Gesamtwertung ein.