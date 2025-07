Rüstungsboom sorgt für Rekord bei Steyr Motors

Weiteres Potenzial durch Aufrüstung

„Neue strategische Rahmenvereinbarungen mit namhaften Partnern wie Rheinmetall Landsysteme GmbH (Deutschland), Laborde Products Inc. (USA), Ghatge Patil Industries (Indien) sowie neuen Kunden in Lateinamerika und Asien stärken die internationale Präsenz“, teilte das oberösterreichische Unternehmen mit. Verwiesen wird auch auf die massiven Aufrüstungsbestrebungen der NATO-Länder, so prüft Deutschland den Kauf von rund 2.500 Rad-Schützenpanzern und etwa 1.000 Leopard-2-Kampfpanzern. „Die sich daraus ergebenden potenziellen Aufträge sind bislang weder im Auftragsbestand noch in der aktuellen Prognose enthalten und bieten nach Einschätzung des Unternehmens weiteres Umsatzpotenzial von rund 100 Millionen Euro“, so Steyr Motors.