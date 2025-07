Bei den Regionalbahnen geht es jetzt ums Geld

In der Diskussion um die Zukunft einiger Regionalbahnen in Oberösterreich geht es in den kommenden Monaten wohl ums Geld. Am Rande einer Pressekonferenz am Freitag in Linz betonte Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) die Bereitschaft, auch seitens des Bundes Geld zuzuschießen, wenn das Land die Verbindungen übernehme. Und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist wenig überraschend ebenfalls der Ansicht, dass dem Schritt „Geld folgen“ müsse.