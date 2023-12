Gesuchter Juwelendieb in Routinekontrolle geraten

„Der Verdächtige ist bei einer routinemäßigen Personenkontrolle aufgeflogen. Da wir ihn per internationalem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben hatten, schrillten bei den irischen Kollegen beim Abgleich seiner Daten umgehend die Alarmglocken“, schildert Dietmar Koller. Nach der Auslieferung an die österreichischen Behörden wartet der 37-Jährige nun in Klagenfurt in der Untersuchungshaft auf seinen Prozess.