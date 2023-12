Flüchtiger Juwelier-Einbrecher in Irland gefasst

An Österreich ausgeliefert

Der nun zum Erfolg führte: Wie die Polizei jetzt offiziell mitteilte, konnte der 37-Jährigen im Zuge der Ausschreibung schlussendlich in Irland lokalisiert und verhaftet werden. Und mittlerweile wurde der mutmaßliche Juwelier-Einbrecher auch bereits an die heimischen Behörden ausgeliefert. Und zu seinem Kollegen in die Justizanstalt Klagenfurt gesteckt.