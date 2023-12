Wien: Maschinenpistole lag geladen am Sofa rum

Fast alle Plätze sind am Dienstag in Saal 34 im Wiener Landesgericht von seiner Familie besetzt. In der Verhandlung beteuert der 45-jährige Türke, der seit 30 Jahren in Österreich lebt: „Es tut mir leid, ich werde bedroht vom türkischen Geheimdienst und von den grauen Wölfen, weil ich den türkischen Präsidenten kritisiert habe.“