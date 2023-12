Fußballparty endete mit zertrümmertem Nasenbein

Geldstrafe und Freispruch im Zweifel

Letzteres räumt der 24-jährige Wüterich im Prozess ein und zahlt dem Opfer noch im Verhandlungssaal 1000 Euro Teilschmerzengeld. Was den Griff in den Schritt der Freundin angeht, so bleibt er bei seiner bisherigen Version, diese lediglich am Pulli gezogen zu haben. Zwar fordert Staatsanwalt Markus Fußenegger den Mann in beiden Fällen schuldig zu sprechen. Doch Richterin Sandholzer verurteilt den Angeklagten lediglich wegen schwerer Körperverletzung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 8400 Euro. Im Fall der sexuellen Belästigung fällt sie einen Freispruch im Zweifel. Rechtskräftig.