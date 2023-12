Grundstücke für Auswärtige statt für Jungfamilien?

Wenig Interesse bei Einheimischen

Bürgermeister Wolf bestätigt, dass freie Bauplätze auch an Externe vergeben werden sollen. Man werde aber gleichzeitig in einem anderen Gebiet zehn weitere Bauplätze für Jungfamilien schaffen. Zudem halte sich die Nachfrage seitens der Hornsteiner in Grenzen, was vor allem mit den gestiegenen Baupreisen und den verschärften Kreditvergaberichtlinien zu tun haben dürfte. Externe Interessenten gebe es bereits, über den Verkauf müsse dann im Gemeinderat abgestimmt werden. Hinsichtlich der Quadratmeterpreise verweist Wolf darauf, dass Hornstein schon lange nicht mehr günstig sei. Im Gebiet „Lodisch“ habe die Gemeinde zudem hohe Kosten gehabt, weil es keine Unterstützung vom Land gegeben hätte.