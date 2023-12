Steyrer drohte mit Waffe, löste Cobra-Einsatz aus

Waffen und massenhaft Munition beschlagnahmt

Im Wohnzimmer wurden zwei CO2-Langwaffen, eine Schreckschusswaffe, sowie eine Vielzahl an Munition und CO2-Patronen sichergestellt. Vorerst befindet sich der 39-Jährige im Gewahrsam der Polizei in Steyr, die Staatsanwaltschaft entscheidet nun, ob er in Haft kommt, oder auf freiem Fuß angezeigt wird.