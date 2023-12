Schönes Wetter am Sonntag bringt Winter Wonderland

Sonniges Wetter setzt die winterliche Landschaft am heutigen Sonntag prächtig in Szene. Nach den extremen Schneefällen vom Freitag und Samstag hat sich die Lage in Oberösterreich großteils entspannt, doch die Nachwehen sind immer noch zu spüren. Über Nacht waren noch 2700 Haushalte im Land ohne Strom.