Vorerst kein grünes Licht für umstrittenes Projekt

Dialog mit Bürgerinitiative

Eigentlich hätte der Teilbebauungsplan in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend beschlossen werden sollen, wurde aber kurzfristig wieder von der Tagesordnung genommen. Stattdessen hat die Stadt Vertreter der Bürgerinitiative zum Dialog eingeladen. „Es ist uns wichtig, trotz vorhergehender Information im Vorjahr, die gesamte Bevölkerung vor Beschlussfassung noch intensiver zu informieren“, so Bürgermeisterin Claudia Schlager. Leider würden irreführende Informationen verbreitet.