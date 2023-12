Wiener Christkindlmarkt zählt zu besten der Welt

Laut Marktamt gibt es heuer 14 Weihnachtsmärkte mit 777 Ständen in der Stadt. Jener auf dem Rathausplatz wurde 1986 eingeführt, damals unter den Namen Wiener Adventzauber. In der Folge wurde er immer weiter ausgebaut. Jetzt kann man hier neben Lebkuchen, Glühwein & Co. auch eislaufen.