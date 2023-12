„Marie Lou“ will mehr als nur Shopping-Erlebnis

In Döbling eröffnet rechtzeitig zur Weihnachtszeit ein neues Geschäft, das Eleganz und Boho-Chic vereinen möchte. Inhaberin Marie Schuster will mit „Marie Lou - Concept Store“ den 19. Bezirk um eine neue Einkaufsmöglichkeit bereichern und verspricht ein „einzigartiges Shopping-Erlebnis, das weit über das reine Einkaufen hinausgeht“. Am Samstag lädt die Unternehmerin alle herzlichst zum offiziellen Opening ein.