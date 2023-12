Kleine Salzburger Brauerei holt Bier-Gold

Dass er jetzt damit in einer Spezialdisziplin die Gold-Auszeichnung abstaubt, das ist das Sahnehäubchen auf dem Brauton-Bier. Im Mai 2019 brachte die Brauerei ihr erstes Bier auf den Markt. Mittlerweile sind sechs verschiedene Biersorten in Fachhandel, Bars und Restaurants in ganz Österreich erhältlich. Oft stehen sie noch in Konkurrenz zu den großen Salzburger Brauereien. Vor denen braucht sich Brauton mit dem goldenen Bier-Stern in Zukunft aber nicht mehr verstecken.