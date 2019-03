Bier von einem anderen Stern

Peter Kreyci vom Plattenladen in der Linzergasse und Phil Zezula von der Academy Bar verbindet nicht nur die Leidenschaft zur Musik, sondern auch zum Bier. Und so war’s nur eine Frage der Zeit, bis eines zum anderen führte. „Bei einer Amerika-Reise mit unserer ehemaligen Band, sind wir auf den Geschmack von Pale Ale gekommen. Zurück in Salzburg haben wir dann begonnen unser eigenes zu brauen.“ Eine gute Entscheidung. Denn mittlerweile wurde das Duo bei der österreichischen Staatsmeisterschaft für Hobbybrauer schon mit dem ersten Preis ausgezeichnet, und Ende April kommt ihr erstes Bier auf den Markt