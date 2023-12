Welser Hamas-Fan wollte in den Gazastreifen reisen

Dass sich Elvis A. - ein in Wels lebender Slowene - radikalisierte, machte seiner eigenen Familie Sorgen. Als sich der Monteur im November von Wels aus mutmaßlich auf den Weg in den Gazastreifen machen wollte, schlugen seine Angehörigen Alarm. Nun wartet der 37-jährigen A. in Bulgarien auf seine Auslieferung.