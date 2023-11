ÖSV-Sturzopfer hebt endlich in Richtung Heimat ab

Wirklich gut schlafen konnte Vanessa Nußbaumer in den vergangenen Nächten nicht. „Mit Schmerzen schlafen ist das nicht ganz so einfach“, gesteht die 25-Jährige, deren Schien- und Wadenbeinbruch am rechten Bein in der renommierten Steadman Clinic in Vail erfolgreich operiert wurde.