Spurlos verschwunden: Vermisste geben Rätsel auf

Waren abgeholt, danach verschwunden

Ähnliches gilt für einen damals 67-Jährigen aus Natters. Der hatte am 4. Mai 2022 bei einem Schlüsseldienst in Matrei am Brenner Waren abgeholt. Seither verliert sich seine Spur. Möglicherweise wird es „Kommissar“ Zufall sein, der herausfindet, was diesen Menschen zugestoßen ist.