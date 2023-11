Seniorin (72) seit Dienstag in Innsbruck vermisst

Die Pensionistin wir seit den Abendstunden am Dienstag, 21. November, vermisst. „Bisher durchgeführte Suchaktionen an möglichen Aufenthaltsorten in Innsbruck verliefen bisher ergebnislos“, heißt es seitens der Ermittler, die ein Unglück nicht ausschließen können. Von der Frau fehlt jede Spur.