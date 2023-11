Ungestillte Sehnsucht | Hoffnung und Angst

Ungestillte Sehnsucht. „Unterste Schublade. Kein Anstand, kein Respekt, kein Miteinander. Abstoßend. Etwas mehr Demut stünde den Volksvertretern gut. Und Selbstreflexion.“ Das postete ein Newsletter-Leser am Sonntag zustimmend auf die hier geäußerte Kritik am Verfall der politischen Sitten im Land, am Abhandenkommen der Gesprächsbasis zwischen den Lagern, über Parteigrenzen hinweg. Am aktuellen politischen Stil, dem Eindreschen aufeinander auf einst unvorstellbar tiefem Niveau. Als „abstoßend“ wurde dieses Geschehen hier bezeichnet. Und das empfinden offensichtlich wenig überraschend auch viele Leser, viele User, viele Wähler. Es sei in diesem Kommentar fast alles gesagt, meint ein Poster, es fehle nur noch ein kleiner Zusatz: „Ich kann sie nicht mehr sehen, will sie nicht mehr hören und verlange neues, seriöses, wählbares, fähiges und sauberes politisches Personal.“ Ja, dieses Posting teilen wohl viele. Die Sehnsucht nach fähigen, sauberen Politikern, sie wäre groß. Sie wird längst noch nicht gestillt.