Falschgeld-König drohen bis zu zehn Jahre Haft

Falschgeld bei Großeltern versteckt

Er soll so 240.000 Euro an Falschgeld an seine Kunden weitergegeben haben. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angeklagten sollen außerdem Fälschungen im Wert von 310.990 Euro gefunden worden sein. Bei seinen Großeltern hatte der Falschgeld-König – in OÖ wurde noch nie so eine große Menge sichergestellt – knapp 55.000 Euro versteckt. Am 7. Dezember muss er vor dem Richter Platz nehmen, ihm drohen zehn Jahre Haft.