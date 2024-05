Kosten für Linzer Stadtbahn bei fast 1 Milliarde €

Die Kosten für die geplante Regional-Stadtbahn in Linz scheinen schon vor dem offiziellen Baustart aus dem Ruder zu laufen: War in der Planungsphase und bis Ende 2023 noch von Gesamtkosten in der Höhe von 667 Millionen Euro die Rede, spricht das Land Oberösterreich aktuell schon von einem Kostenrahmen, der sich an der Milliardengrenze bewegt.