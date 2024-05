40 Jahre ohne Schein: „Bin treuer Polizei-Kunde“

Die Polizei hielt am Dienstag einen 69-jährigen Autolenker aus Wels an, der offenbar seit vier Jahrzehnten ohne gültigen Führerschein unterwegs ist. Denn der Mann gab bei der Kontrolle an, dass er seit 40 Jahren eine treue und brave Kundschaft der Polizei sei, seine Strafen immer bezahlt habe.