„Früher bauten wir Schuhschachteln mit Logo“

Auf Initiative von Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer will XXXLutz nämlich nun Beeinträchtigten die Chance geben, auch in den Möbelhäusern mitzuarbeiten. An den Eröffnungstagen packen sieben Beschäftigte der Lebenshilfe bei der Verteilung von Werbegeschenken und Broschüren mit an.