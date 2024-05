Energie AG kündigt 20.000 Kunden die PV-Verträge

Massiver PV-Boom

Hintergrund ist, dass die PV-Anlagen seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine aufgrund der geopolitischen Lage und der hohen Förderungen massiv boomte. Viele haben groß ausgebaut und speisen – in der Hoffnung, dass sich das auch finanziell rechnet – oft viel mehr ein als die Netze vertragen. Für Robert Tichler vom Energieinstitut an der Linzer Johannes Kepler Universität ist die Goldgräberstimmung nun vorbei, was er gar nicht negativ sieht, denn er spricht in Zusammenhang mit dem förderungsgetriebenen PV-Boom von „ungerechtfertigt hohen Zusatzeinkommen“ und weist darauf hin, dass sich die Anlagen immer noch rasch amortisieren würden – vielleicht nun binnen 15 statt vier Jahren, was bei einer Lebensdauer von 25 Jahren durchaus vertretbar sei, aber eben „kein zweites Haushaltseinkommen“ mehr.