„Jetzt beginnt noch Mal eine spannende Zeit“

Werden Sie künstlerisch an Neues herangeführt?

Ja, es fordert mich. In bin dort zwar in meinem Fach als Charaktertenor so eingesetzt wie in Linz. Aber: In Linz habe ich fünf Rollen in einer Spielzeit, in der Staatsoper 10 oder 15, darunter Zweitbesetzungen, die ich vorbereiten muss, falls ein Kollege ausfällt. Ich werde sicher Rollen neu einstudieren müssen, weil ich sie bisher noch nicht gesungen habe. Eine spannende Zeit!