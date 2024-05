Lenker von Klein-Lkw hatte keine Überlebenschance

Aus bisher ungeklärten Umständen kam der Lenker (60) aus dem bezirk Rohrbach auf die Gegenfahrbahn und touchierte frontal den aus Richtung Bad Hall entgegenkommenden mit Mehl beladenen Aufbau-Silotransporter LKW. Durch die Wucht des Anpralles kam der SiIotransporter rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der Straßenböschung stecken. Der Klein-Lkw des 60-Jährigen wurde um die eigene Achse gedreht und kam in Fahrtrichtung Sierning auf der Fahrbahn zum Stillstand.



Kleintransporter wurde zusammengedrückt

Die Front des Kleintransporters war bis zur Fahrgastzelle völlig deformiert und zusammengedrückt. Der 60-jährige Lenker erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der ansprechbare 53-jährige Lenker des Silotransporters wurde von Notarzt und Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins PEK Steyr gebracht.