Bei Streiterei in Lokal Schere in Rücken grammt

Was für eine ungewöhnliche Tatwaffe: Am Montag um 14.45 Uhr stach ein Nordmazedonier (29) einem Landsmann (53) in einem Lokal in der Wiener Straße in Linz aus bisher unbekannten Gründen mit einer Schere offenbar mindestens einmal in den Rücken. Das Motiv ist unklar, der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.