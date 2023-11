Freundin mit Umbringen bedroht: Mann festgenommen

Schon mehrmals soll ein 43-jähriger Nigerianer aus der Stadt Salzburg seine Lebensgefährtin in den vergangenen Monaten geschlagen und verletzt haben. Der mutmaßliche Gewalttäter soll die Frau sogar mit dem Umbringen bedroht haben. Als sie am Freitag die Polizei informieren wollte, habe er die Frau daran gehindert, so lautet ein weiterer Vorwurf.