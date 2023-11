„Ich muss wissen, wie die überhaupt ticken“

Chaker, erzähle mir etwas über deine Kindheit, deine Eltern, das Leben in Zarzis.

Also früher, ganz früher war mein Vater so etwas wie Landwirt. Olivenbäume. Dann hat er mit seinen Brüdern ein Transportunternehmen aufgebaut. Lkw, Reisebusse, einfach alles. Das Geschäft lief richtig gut. Bis es Anfang der Sechziger Jahre unter dem Präsidenten Habib Bourguiba zur Enteignung kam. Der ganze Besitz musste an den tunesischen Staat abgetreten werden. Aber irgendwie haben sich mein Vater und seine Brüder doch wieder aufgerappelt und ein Bauunternehmen gegründet. So bin ich selbst in dieses Gewerbe gerutscht, habe maturiert und in Sfax Hoch- und Tiefbau zu studieren angefangen. Das war um 1974 herum. Die politische Lage war sehr instabil. Man darf nicht vergessen, Tunesien war unter dem Präsidenten Bourguiba eine Diktatur. Mein Bruder bekam aufgrund seiner politischen Ansichten Schwierigkeiten auf der Uni. Mir wurde die ganze Sache zu heiß. Da beschloss ich von einem Tag auf den anderen, nach Paris zu gehen, um dort weiter zu studieren.