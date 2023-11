Der Schnee ist da: So begann der Samstag in Tirol

Der Wetterbericht hat gehalten, was er versprochen hat: Ganz Tirol erwachte am Samstag mit einer Schneeschicht. Am späten Abend bzw. in der Nacht hatte es zu schneien begonnen, in der Früh präsentierte sich das Land dann so richtig im winterlichen Kleid. Aus ganz Tirol erreichten die „Krone“ bereits winterliche Grüße.