Tirol hat in diesem Winter erstes Lawinenopfer

Der Lawinenwinter 2023/2024 hat schon im November das erste Todesopfer zu beklagen. Jener Pole (41), der am Donnerstagnachmittag am Glockturm in den Ötztaler Alpen in Tirol verschüttet wurde, ist nun in der Innsbrucker Klinik verstorben - wie die Polizei der „Krone“ bestätigte.