Tirol: Schneesturm riss ganzes Dach von Bauernhaus

Ein regelrechter Schneesturm fegte in der Nacht auf Samstag über das Tiroler Unterland hinweg. In Ellmau deckten die Böen ein Hausdach ab, im Nachbarort Scheffau sowie in Kufstein wurden Bäume entwurzelt und stürzten auf Straßen. Weitere Bäume stürzten in Kufstein in die Liftseile des Kaiserliftes.