Kiew warnt vor Kriegsmüdigkeit im Westen

Stefanischyna ist für pro-europäische und euro-atlantische Integration zuständig. An dem Willen der Ukraine, sich gegen den russischen Angriffskrieg zu wehren, habe sich in mehr als 600 Tagen nichts geändert. Doch lese sie Schlagzeilen über eine Kriegsmüdigkeit, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin. Auf ihrer Reise durch mehrere EU-Staaten, zuletzt am Donnerstag in Österreich, habe sie zu hören bekommen, dass der Krieg zu lange dauere. „Wir sollten nicht die Tage zählen; wir sollten sehen, wie sich die Dinge entwickeln“, sagte die Vize-Regierungschefin.